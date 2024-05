Pareja hallada muerta: sería por inhalación de monóxido de carbono

Una pareja de turistas extranjeros, fue hallada sin vida en un complejo turístico de Federación. El informe preliminar de la autopsia, indica que “la causa de muerte, sería por inhalación de monóxido de carbono”. Resta concretar otros informes.

En el mediodía de este domingo, una pareja de turistas fue hallada sin vida, por personal de un alojamiento de la ciudad de Federación, donde se encontraban hospedados.

Las víctimas fueron identificadas como Oleksandr Spitsyn y Anna Nefodova, oriundos de Ucrania y Kazajistán, respectivamente, quienes tenían domicilio en la provincia de Buenos Aires, y estaban de vacaciones desde el lunes pasado en el norte entrerriano.

Informe preliminar

La causa está a cargo de la fiscal Josefina Penon Busaniche, que dispuso realizar la autopsia en la morgue judicial de Concordia. Antes del mediodía de este lunes, la agente del Ministerio Público Fiscal, recibió el informe preliminar de las autopsias realizadas a Oleksandr Spitsyn y Anna Nefodova.

“El médico forense me adelantó que según su opinión y la autopsia realizada este domingo, la causa de muerte, sería por inhalación de monóxido de carbono”, afirmó a El Once Digital y aclaró que, para confirmarlo, “se enviaron a analizar las muestras tomadas y por el momento, no podemos descartar nada”, señaló.