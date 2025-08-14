Pareja declaró que los bonaerenses deben elegir entre el bien y el mal

El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, declaró en el lanzamiento de campaña en La Plata que los bonaerenses enfrentarán, a la hora de votar en septiembre, una línea divisoria que pasa por elegir entre el pasado y el futuro y el bien y el mal.

Desde el club Atenas de ese distrito donde el presidente Javier Milei lanzará esta tarde la campaña en territorio bonaerense, Pareja dijo a Radio Nacional que se trata de elegir entre el kirchnerismo y la libertad y los que no están de este lado están con el kirchnerismo.

Admitió que el distrito de La Matanza es todavía más complejo porque "es inaccesible" y por esa razón la fotografía de la semana pasada de "kirchnerismo nunca más, porque lo que se pretendía demostrar era que todo lo que está detrás de esa bandera es inseguridad, mediocridad, mugre, basura y lo hacemos común y habitual".