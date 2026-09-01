Paredes puso en duda su continuidad en la Selección

El capitán de Boca, Leandro Paredes, encendió la polémica tras el emotivo retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, confirmado el lunes. En declaraciones a la prensa, el mediocampista de 32 años no solo se refirió al peso del legado de Messi, sino que abrió la puerta a su propia salida del combinado nacional.

"Seguramente, como puse ayer en mi Instagram, el legado de él va a quedar para siempre por lo que dejó, por no rendirse nunca y por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen y al final se cumplen", expresó Paredes sobre la Pulga.

Consultado sobre una posible despedida formal de Messi con la camiseta albiceleste, el ex-Roma fue claro: "Siempre queremos jugar con él, tenerlo al lado, pero tomó una decisión que no queríamos que llegue". Y agregó que el plantel ya intuía el desenlace: "Habíamos hablado en los últimos días del Mundial que seguramente la final era su último partido, pero igual no estábamos preparados para eso por lo que significa él para nosotros".

Lejos de quedarse solo con el homenaje a Messi, Paredes fue más allá y admitió que su continuidad en el seleccionado también está en duda: "Va a ser difícil que yo siga en la Selección. Por todo, por lo que dije en su momento, por la suspensión también, por la decisión de Leo... Va a ser difícil que siga todo funcionando igual".

Además, reconoció que todavía no dialogó con el entrenador sobre el tema: "No lo hablé con el entrenador, pero lo hablaremos y veremos la decisión que tome".

El futbolista arrastra además un conflicto disciplinario: la FIFA lo suspendió por diez partidos con la Selección y le aplicó una multa de 90 mil dólares tras su pelea con Eric García y Gavi durante los festejos del título mundial de España.

Aunque la AFA apelará la sanción, es probable que Paredes se pierda varios compromisos con la Albiceleste.

Mientras tanto, el volante central continúa enfocado en Boca: este miércoles disputará los octavos de final de la Copa Argentina ante Vélez, desde las 21.15, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.