La Municipalidad de Paraná informó que este viernes 17 no habrá recolección y por ello se solicita colaboración a los vecinos respetando días de servicio.

Cronograma:

- Jueves 16: Normal

- Viernes 17: Sin recolección

- Sábado 18: - Normal

- Domingo 19: Sin recolección

- Lunes 20: Normal

La Municipalidad recomienda a los vecinos no sacar los residuos fuera de los días establecidos, con el objetivo de que los contenedores no se llenen rápidamente y la basura no se disperse en la vía pública.