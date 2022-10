Paraná: el martes abre la inscripción para el Procrear II

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat anunció que a partir del 1° de noviembre se abrirán las inscripciones para acceder a préstamos para la compra de viviendas en el marco del Programa Procrear II. Serán 526 viviendas construidas en 27 Desarrollos Urbanísticos en 11 provincias, y la posibilidad de anotarse será hasta el 15 del mismo mes. Paraná será beneficiada con la construcción de viviendas.

Los Desarrollos Urbanísticos edificados a través de Procrear II cuentan con vías de acceso, además de tener cercanía con centros educativos, recreativos y de salud, e infraestructura de servicios públicos y espacios verdes, informó Ámbito.

Los interesados en inscribirse deberán hacerlo a través de la web del Ministerio.

Requisitos

No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez años.

No tener bienes inmuebles registrados ni como propietarios ni como co-propietarios.

Ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país.

Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente entre 1 a 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Demostrar, como mínimo, 12 meses de continuidad laboral registrada.

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos 12 meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo.