Luego del anuncio de un paro del sector de transporte de carga, el gobernador interino Osvaldo Jaldo intentó mediar para que la medida no se realice, ya que recalcó que perjudicará en gran manera a la provincia. “Paralizar la provincia va a ser un daño muy importante porque cuando hablamos de paro de transporte se sabe que el transporte para las actividades, no nos engañemos. La caña de azúcar llega al ingenio con camiones, el citrus llega a la industria con camiones, el abastecimiento a los supermercados se hace con camiones. Es decir que, si hay un paro de transporte, y depende de la magnitud que sea y de la modalidad que utilice, va a haber un daño irreparable en la provincia, días de zafra que no cosechemos no los recuperamos más. Queremos darle la tranquilidad a los tucumanos de que el Gobierno sigue en la mesa, seguimos conversando, seguimos arrimando posiciones, aun en temas que tienen que ver con particulares. Hablar de tarifa, de transporte y de flete es una cuestión netamente de la actividad privada”, recalcó Jaldo.

DESCARGAR