Paraguay vive una fiesta nacional tras eliminar a Alemania del Mundial

Paraguay amaneció este martes en medio de una celebración histórica luego de que su selección eliminara a Alemania del Mundial 2026 y consiguiera el pase a los octavos de final. La magnitud de la hazaña fue tal que el presidente paraguayo, Santiago Peña, decretó feriado nacional para permitir que la población celebrara una de las victorias más importantes en la historia deportiva del país.

Estella Ruiz Díaz, periodista paraguaya, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y describió el clima de euforia que se vive en Asunción y en distintas ciudades del país, donde miles de personas salieron a las calles apenas finalizó el encuentro para celebrar la clasificación de la Albirroja.

"Todavía humea en el horizonte lo que fue la victoria, una verdadera hazaña de Paraguay. Ha sido una misión imposible y lo logramos. Todos estamos disfrutando lo que fue la jornada de anoche", expresó.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro protagonizó uno de los grandes golpes del Mundial al eliminar a la poderosa selección alemana. El encuentro terminó igualado 1 a 1 tras los 120 minutos de juego y se resolvió en una dramática definición por penales, donde Paraguay se impuso por 4 a 3.

El héroe de la jornada fue el arquero Orlando Gill, quien contuvo dos remates en la tanda decisiva y se convirtió en una de las figuras del torneo. El penal definitivo fue convertido por José Canale, desatando el festejo de los jugadores y de millones de paraguayos.

La repercusión fue inmediata. Minutos después de consumada la clasificación, Santiago Peña anunció el feriado nacional mediante un mensaje en redes sociales y posteriormente oficializó la medida a través de un decreto. El mandatario sostuvo que la victoria trasciende lo deportivo y representa valores profundamente ligados a la identidad paraguaya como la perseverancia, la fe y la capacidad de superación.

Las celebraciones se multiplicaron durante toda la noche en Asunción y otras ciudades del país. Miles de personas se concentraron en plazas, avenidas y puntos emblemáticos para acompañar un resultado que muchos medios paraguayos calificaron como una de las mayores gestas de la historia de la selección nacional.

La clasificación adquiere una dimensión aún mayor si se considera que Paraguay regresó a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia y logró eliminar a una selección tetracampeona del mundo. Además, se trata de la primera vez que Alemania queda eliminada de un Mundial tras perder una definición por penales.

Ahora, la Albirroja se prepara para afrontar los octavos de final con una confianza renovada y con el respaldo de un país que vive horas de auténtica pasión futbolera. Mientras continúan los festejos, Paraguay disfruta de una jornada que ya quedó grabada entre las páginas más importantes de su historia deportiva.