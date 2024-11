Paraguay prohíbe el acceso con la camiseta de Messi pero Scaloni cree que los hinchas no lo respetarán

La Asociación Paraguaya de Fútbol (AFP) advirtió a los hinchas de la "Albirroja" que se abstengan de concurrir esta noche al estadio Defensores del Chaco con camiseta de Lionel Messi, una conducta habitual en todas las canchas del mundo por la admiración que despierta el astro argentino.

El director deportivo del fútbol paraguayo, Fernando Villasboa, confirmó que la medida aplica tanto para las camisetas de la Selección Argentina como para la de los tres clubes que vistió Leo en su carrera: Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG) e Inter Miami.

La prohibición de la APF busca que los hinchas se concentren en apoyar al seleccionado local, que desde la llegada del DT argentino Gustavo Alfaro protagonizó una remontada en las Eliminatorias Sudamericanas que lo puso en zona de clasificación para el Mundial 2026.

Consultado por la decisión, el entrenador del equipo argentino, Lionel Scaloni, consideró que el cariño por Messi "es más fuerte", por lo que creyó que "va a haber camisetas de Argentina" en el estadio.

“Eso no indica que no hinchen para Paraguay. Me parece que está bueno que la gente del fútbol reconozca lo que es él. Y no por tener una camiseta vas a hacerte hincha de Argentina, solamente es en honor a..”, explicó Scaloni en la conferencia de prensa previa al viaje a Asunción.

De su lado, Alfaro no quiso entrar en polémica, se desligó de la medida pero la entendió como una forma de evitar "focos de conflicto".

"No quisiera que por una camiseta tengamos un foco de conflicto donde no tiene que existir. Nosotros sabemos que puede haber una camiseta de Messi, pero el paraguayo, te lo aseguro, va con la camiseta de Paraguay”, afirmó.

“En lo de la camiseta no tengo nada que ver. No tenía ni idea de eso. Creo que lo que se trata es achicar el margen de un posible problema. Messi es nuestro rival en este partido, yo le deseo que juegue el mejor de su vida contra Perú, pero mañana (por hoy) no”, finalizó.