"Para Venezuela este tiempo puede abrir una puerta de esperanza hacia la libertad"

El analista político, consultor y presidente del club de la Libertad Alberto Medina Méndez en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional opinó sobre la incursión de Estados Unidos en Venezuela y las últimas noticias respecto a este tema.

"Este es el comienzo de un proceso novedoso, aunque creo que no termina en Venezuela. Habría que poner un ojo en Nicaragua, en Cuba y esto sienta un antecedente interesante de cómo resolver situaciones que llevan muchos años. De dicataduras que no pueden sostenerse", dijo. "Hay una potencia mundial que quiere lleva adelante un proceso como este, sin que las demás potencias digan demasiado", agregó.