Para UPCN "es lejana la posibilidad de un acuerdo con el gobierno"

Luego de la reunión del pasado jueves en el Ministerio de Trabajo de la provincia , dentro de la paritaria estatal , Carina Domínguez , Secretaria Gremial de UPCN , dijo en LT 11 que están en plena negociación, que no se ha aceptado ni rechazado ninguna propuesta , porque el 10% que ofreció el gobierno con los haberes de octubre ha sido tomado a cuenta de las discusiones que todavía se mantienen . El gremio cree que esta semana habrá encuentros técnicos con el Ministerio de Economía para evaluar las posibilidades que permitan al Gobierno mejorar la propuesta.

Destacó Domínguez que un aspecto importante de la reunión del jueves fue la entrega del instructivo definitivo del pase a planta permanente y reconocimiento de estabilidad , aunque queda ahora particularmente establecer las pautas para el área de educación . Sobre esta cuestión UPCN y ante la circulación de información sobre el pase a planta, dejó aclarado que todavía no hay listado oficial que determine quienes logran esa estabilidad por lo que los documentos, que en teoría circulan, son falsos.

Por último la Secretaria Gremial precisó que si no hay en las próximos días una oferta integral y superadora por parte del Gobierno provincial están alejados de poder hablar de una acuerdo.

