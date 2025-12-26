"Para un club del interior la Copa Argentina es muy importante"

La Copa Argentina 2026 definió los cruces de 32avos de final en el sorteo que se realizó en el predio Lionel Messi de Ezeiza. El torneo más federal del país, ya confirmó a los 64 equipos que participarán, entre ellos Sportivo Belgrano que consiguió su plaza en el transcurso de la temporada 2025. El presidente del Sportivo Belgrano Andrés Barovero en diálogo con el equipo de Pasión Nacional celebró esta noticia en Radio Nacional.

"Para un club del interior de Córdoba es muy importante este tipo de torneo, que muestra nuestro fútbol. Es muy lindo", dijo.