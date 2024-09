Para todos los que no la vieron: "Matrix", en 3 minutos

Te pusiste a juguetear con la inteligencia artificial de Whatsapp y de golpe una amiga te dice: “Ojo a ver si nos termina dominando la IA y vivimos una realidad onda Matrix”.

Te sonreís. Pero un amigo que esta con vos pregunta: “¿Qué es Matrix? ¿De qué hablan?”

Te sorprendes. Para adentro pensás que es imposible que no la haya visto.

“Hablamos de la película – respondes – ¿No la viste?”

Tu amigo dice que no. Se pone mal. No vió Matrix. Tu amiga se ríe y te dice socarronamente: “Deja que no va a entender de qué estamos hablando”.

A él le agarra curiosidad y se deprime. Te pregunta donde ver la peli en ese instante para no perderse la charla y no quedar desubicado.

Tu amigo quiere irse. Pero vos le decís: “Pará pará... Te puedo ayudar, gracias a Nacional Rock 93.7 que en 3 minutos te resume la película”.

“Ya sintonizo, gracias”, dice tu amigo, se pone auriculares y escucha. Al rato vuelve y empieza a hablar de Matrix.