Para todos los que no la vieron: "Flashdance", en 3 minutos

Fuiste a un cumple de 15. Una fiesta hermosa. Bailas y bailas. De golpe el dj pone un set de canciones de los 80. La gente grita… hitazos. En una de esas suena Maniac de Michael Sembello. Todos saltan. A vos te encanta la canción pero no tenes mucha idea de donde salió.

Sos curioso y preguntas a un familiar de donde es la canción. Tu familiar te responde : “Es de la película Flashdance. No la viste?”. Decís que no, con culpa. Preguntas si el resto la vio. El 98 por ciento de la gente te dice que sí. Te deprimís. Queres verla en ese momento y ser parte de los fans de Flashdance.

No podes. No tenes forma de verla ahí. Pero Nacional Rock 93.7 te va a ayudar. En 3 minutos te contamos la película. Y después vas a ver al DJ y le pedís que repita la canción así bailas como la protagonista de Flashdance.