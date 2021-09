Para terminar con la pandemia el ideal es vacunar a toda la población

El infectólogo Luis Cámera, investigador del Conicet e integrante del comité asesor del gobierno nacional, dijo que la pandemia ha ingresado ya en una fase próxima a concluir, pero señaló también que antes de celebrar la victoria sobre el virus hay que superar el escollo de la variante Delta, que posiblemente permanezca endémica.

Cámera desestimó la posibilidad de un rebrote, al tiempo que señaló que no deberán relajarse en los cuidados y protocolos, para mantener las condiciones sanitarias, que paulatinamente han ido mejorando y que el ideal es alcanzar el 100% de la población vacunada.

“Si no fuese por el virus Delta, yo te diría que ya el fenómeno endémico se terminó. Esto no significa no mantener los cuidados, porque hay que asegurarse esta victoria.”.

Cámera especificó que “hay que hacer todo con barbijo y mantener la aireación de los ambientes. Finalmente hizo hincapié en la necesidad de que toda la población esté vacunada, “porque no hay más defensa que esa” -señaló el científico.