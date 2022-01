"Para salir del fondo del pozo pretenden que el Presidente firme el laudo"

Muchas son las discusiones políticas que hay a la hora de hablar sobre Portezuelo del Viento. Son cientos los actores que se ven involucrados directa e indirectamente. Este último es el caso del intendente de San Rafael, Emir Félix.

Debido a los dichos del gobernador Suarez, sobre que el plan B sería la construcción de el dique El Baqueano en el departamento sureño, Félix aseguró en LV 19 Radio Nacional Malargüe: "Hay que sincerar el diálogo, porque no se está diciendo la verdad y realmente es bastante complicado".

"Mientras se habla de Portezuelo se le ladra a la luna, porque se cree que con al firma de un laudo presidencial se resolvería la situación de parate que hay", manifestaba el mandatario.

En cuanto a la historia que hay detrás de la construcción del siglo, el intendente de San Rafael relataba en Radio Malargüe: "Con el laudo firmado por Macri, Mendoza debía presentar los estudios realizados en la totalidad de la cuenca ante el COIRCO y teniendo a La Pampa con esa postura, nunca íbamos a lograr el voto por unanimidad".

Y agregaba: "Si no hicieron los deberes que les pidieron, si fueron flojos de papeles ante el COIRCO, no podes estar esperando lo que resuelva el presidente Alberto Fernández con el laudo, ya que vamos a terminar judicializados porque Mendoza no cumple".

En tanto que indicaba: "Para que los saquen del fondo del pozo por un mal manejo de las relaciones, de los estudios, pretenden que el Presidente los ayude con el laudo".

Emir Félix, jefe comunal del departamento de San Rafael, en diálogo con LV 19 dijo: "Les pido a los malargüinos que estén alertas como lo estoy yo, están avanzando muy rápidamente en Uspallata, situación que como región tenemos que pedir que se clarifique y se busque una solución a contrarreloj".