El programa de la Secretaría de Cultura de la Nación en Radio Nacional difunde actividades y encuentros promovidos en distintos ámbitos de nuestra cultura y cuenta con la conducción de Daniela Pantano.

En esta oportunidad, Cultura Nacional recibió la visita del cineasta Leonardo Damario que acaba de estrenar su séptima película “Solo Fanáticos”.

Otra de las invitadas fue la gestora cultura Silvia Tissembaum, responsable de la producción artística de la muestra “Difícil decir adiós”.

Además, como siempre, presentamos la agenda cultural federal y toda la actualidad de los museos nacionales.

En la charla con el cineasta Leo Damario, dialogaron sobre su rol de artista y autor así como el proceso creativo y el desapego con lo creado.

“La característica más grande para los artistas y autores es la sumisión, tenemos que someternos a la obra y al dictado de la obra”.

“Uno es conocido por algo que ya no sabe si es propio, sino la apreciación que pueden hacer de su obra, cuando la obra ya es del público”, reflexionó.

“Para mí la vida es una excusa para ver y hacer cine. No me convoca tanto la idea de vivir y por eso me gusta estar muy motivado, estimulado. El cine me produce todo eso y a las personas que amo las voy a llevar siempre al cine. No puedo amar sin filmar”.

Damario nos acercó detalles de su recién estrenada película, “Sólo Fanáticos”, que retrata la historia real de una creadora de contenidos de OnlyFans, y es protagonizada por Antonella ‘China’ Kruger, su pareja.

“En la vida pasan un montón de cosas y me gusta que esta película está leyendo la actualidad de un modo muy tenaz, sola. Habla del feminismo desde el lugar del poder económico”, evaluó.

El elenco está integrado, además de la ex Miss Argentina, por Nacha Guevara, Benjamín Vicuña, Emilia Attias, Turco Naim, Rafael Spregelburd, Martín Slipak y chef Donato De Santis.

“La película fue una camaradería re linda. A mí me interesa hacer cine entretenido y que la gente encuentre un lugar”.

Por otro lado, la productora artística Silvia Tissembaum nos acercó a la nueva exposición colectiva “Difícil decir adiós” curada por Daniel Fischer, en el Espacio Berni del Centro Cultural Borges.

Consta de obras de más de 40 reconocidos artistas nacionales e internacionales y propone una reflexión sensible sobre los procesos de despedida, transformación y pérdida privilegiando la experiencia perceptiva antes que la narrativa.

“La muestra es un territorio de sensibilidad, tiene un concepto curatorial muy fuerte, es una de las grandes apuestas de la temporada en la ciudad de Buenos Aires”.

“Es una suerte de narrativa alrededor del tema de las pérdidas. Creemos que va a dar que hablar”, resumió.

“Los curadores son artistas. Me interesa la forma de trabajo que tiene Daniel que explora lugares muy profundos de sensibilidad”. “Yo invito al que vaya a ver la muestra a encontrarse dentro de lo que son las pérdidas, los desarraigos, las migraciones, los dolores, las despedidas”.

“Difícil decir adiós” puede visitarse hasta el 31 de mayo, miércoles a domingo de 14 a 21 horas, en el Espacio Berni del Centro Cultural Borges, Ciudad de Buenos Aires.