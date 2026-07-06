"Para mi es es un orgullo y una felicidad total trabajar en Radio Nacional"

La cantante y conductora de Soy Nacional Sandra Mihanovich celebró los 89 años de Radio Nacional y habló también de cómo vive el Mundial 2026.

"Para mi es un orgullo total y tengo una felicidad enorme de trabajar en Radio Nacional. Cumplimos 10 años con nuestro programa, atravesamos 3 administraciones y más allá de los colores, tratamos de hacer un programa patrio y de bandera", expresó. En agosto Mihanovich celebrará una década de su programa en la emisora y dijo que posiblemente sea "en el auditorio de la radio".

Mihanovich además habló de cómo se siente vivir esta Copa del Mundo 2026: "Casi nos infartamos en el último partido de la Argentina, nuestros guerreros siguen ahí peleandola. Hay algunas cosas que lo empañan, como las publicidades del juego y algunas cuestiones de la FIFA. Pero nosotros en Argentina, vivimos este momento como un tiempo único", dijo.