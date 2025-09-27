“Para mí actuar es escribir con el cuerpo arriba del escenario”

En su encuentro habitual con “Amigos”, Guillermo “Macu” Mazzuca recibió la visita del actor y director de teatro argentino, nacido en Paraná, provincia de Entre Ríos.

Mauricio Dayub sigue marcando éxitos en todo el país con sus unipersonales "El Equilibrista" y "El amateur".

En la charla, reflexionó sobre su trayectoria, sus espectáculos, su infancia y familia, su redefinición del teatro y su próximo proyecto vinculado a su libro de relatos "Alguien como vos".

“Redefiní el teatro que me gustaba para poder hacer El Equilibrista, definí que el teatro que a mí me gustaba no era el que se decía arriba del escenario, sino que era el que uno lograba hacerle imaginar al espectador”.

La “oportunidad” que implicó contar con un teatro propio como es el Teatro Chacarerean, cito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también fue tema de conversación.

“Nunca pensé en tener un teatro sino en tener un lugar donde fuera todas las mañanas a desarrollarme”.

Repasó, por otro lado, la esencia de El Amateur y la nueva versión que está en cartel, con Gustavo Luppi.

“Sentí que la Argentina y el mundo estaban para el mensaje de El Amateur, para poner sobre el escenario una historia que demuestre que se puede, a pesar de que uno persiga un sueño imposible”.

También, conversaron sobre Toc Toc, “la obra que nunca pensé que iba a ser un éxito como fue”, que lleva 15 años en cartel y es considerada la comedia más vista de la historia del teatro argentino.