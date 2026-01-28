"Para los vecinos de Mar del Plata el proyecto del presidente es el camino para que la Argentina vuelva a crecer"

La reciente visita del presidente Javier Milei a Mar del Plata incluyó una serie de actividades políticas y encuentros en el marco del denominado “Tour de la Gratitud” y del evento Derecha Fest, que convocaron a referentes y simpatizantes del espacio oficialista.

Desde La Feliz, el diputado por La Libertad Avanza Alejandro Carrancio dialogó con el equipo de Creer o reventar y resaltó el fuerte apoyo de la gente al jefe de Estado en cada una de sus actividades. "La caminata del Tour de la Gratitud fue realmente multitudinaria, vecinos de la ciudad y turistas que vacacionan acá se acercaban a saludar al Presidente", describió.