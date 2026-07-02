Para la Cruz Roja la reconstrucción de Venezuela llevará varios años

Cristian Bolado, Subsecretario de Emergencias y Desastres de la Cruz Roja Argentina, habló con Hernán Mundo en Segundo Round sobre la situación en Venezuela.

´"Hay miles de desplazados y aún se está trabajando en la búsqueda de sobrevivientes aunque ya estamos al filo de los plazos previstos para el hallazgo de pesonas con vida en este tipo de situaciones".

Bolado, formado académicamente en la Universidad Nacional de La Plata, cuenta con una extensa trayectoria en la respuesta operativa, la planificación y la gestión del riesgo ante crisis climáticas, accidentes masivos e hitos de emergencia en todo el país.

Al evaluar el presente humanitario en Venezuela detalló que se trabaja intensamente en la asitencia sanitaria a la población en una zona de afectación que es extremadamente amplia; se trabaja en la alimentación y asistencia a los daminificados a traves de un sistema global que está previsto para este tipo de dessastres.

La Cruz Roja Internacionl activó todos sus mecanismos en sus sedes en todo el mundo para estar a disposición de los venezolanos.

Además de asistencia con medicamentos, alimentos, ropa, carpas, plantas potabilizadoras de agua y otros elementos, la Cruz Roja Argentina recaudó 870 millones de pesos que serán enviados a traves de cuentas bancarias a la Cruz Roja de Venezuela para que lo disponga de la manera que lo prioricen ellos.