La emergencia hídrica mantiene a 2.026 personas de 578 hogares evacuadas en las localidades chaqueñas de Barranqueras, Isla del Cerrito y Puerto Vilelas por las alertas vigentes. Hernán Mundo, en Segundo Round, conversó con quien está a cargo de Protección Civil del Municipio de Barranqueras sobre el estado de situación.

José Belle explicó que, actualmente, “nos encontramos fuera de la zona de alerta" por la crecida del río Paraná pero "continuamos con 96 familias evacuadas, asistidas y contenidas”.

Advirtió que, según los informes y pronósticos elaborados, “para fines de noviembre, principios de diciembre se espera un repunte" de la crecida.

“Vamos a estar muy cerca de los 8 metros en este nuevo repunte del Paraná”, alertó y detalló las tareas y medidas de prevención en las que se trabaja para afrontar esa situación.