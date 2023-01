Para el PRO un sector del cornejismo que no acepta el diálogo ni el disenso

Álvaro Martínez, diputado nacional y titular del PRO, expresó en Radio Nacional Mendoza Quino los motivos que distancian al espacio político que representa con el radicalismo. Se conoció en los últimos días una reunión en el Comité Provincia a la que la dirigencia del Pro desistió de asistir: "los frentes electorales terminan el día en que culmina la elección y para formarlos hay que sentarse a la mesa a hablar, saber un montón de cosas de fondo para conocer cuáles son los valores y principios que se compartirán con el fin de transformar la provincia, hacia dónde se quiere ir", sostuvo y agregó: "La verdad es que esos temas no han sido contestados, no sabemos si los partidos o grupos que acompañan tienen personería jurídica o no".

La interna del Frente Cambia Mendoza se enciende cuando desde el Pro consideran, tal como señaló Martínez, que "existe un sector del radicalismo (el cornejismo duro) acostumbrado al liderazgo sin diálogo y sin disenso. Nosotros no compartimos esa forma", expresó en referencia a lo que él llama "cornejolandia".