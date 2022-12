En conferencia de prensa el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se refirió al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se dispone la reposición de los impuestos coparticipables federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

"El gobierno de Macri dio discrecionalmente 2.95 puntos de proporción a la ciudad de Buenos Aires perjudicando a todas las provincias. Este gobierno ha tomado la decisión de revocar ese decreto, de que vuelva ese dinero a las arcas del gobierno nacional y que se distribuya a todas las provincias, en un verdadero federalismo. Se presentó esto en la Corte y se le dio lugar con una clara sintonía para perjudicar a todo el pais".

Frente a esta situación "somos respetuosos de la división de poderes pero eso no quita que pueda dar mi opinión al respecto, con esa decisión para beneficiar a CABA se ha perjudicado a la provincia de Chubut y es una falta de respeto a la autonomía de poderes porque no se respeta una ley del Congreso Nacional. No s gobierna a través de la discrecionalidad de decretos como lo ha hecho Macri".

Cabe señalar que las declaraciones fueron realizadas antes del encuentro con el presidente Alberto Fernández.

Programa: Conexión Nacional // Conducen: Saúl Gherscovici y Daniel Juárez // Operación Técnica: Horacio Solís