"Para avanzar hay que rediscutir muchos temas pero con mas participación"

El senador nacional y actual candidato a gobernador por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, brindó su mirada sobre los desafíos de los proximos años para la integración y el desarrollo de la provincia. Señaló la necesidad de que no existan "ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda". Con respecto a Jacobacci señaló que la situación es de catástrofe y que necesita un gobierno municipal que se pueda integrar a la provincia.

Con respecto a la alianza con sectores del peronismo y del radicalismo expresó que para el futuro de Río Negro no alcanza solamente con los dirigentes de un partido. "Si hay algo que va a marcar los próximos cuatro años es el diálogo, el consenso y la escucha".

Al ser consultado sobre los conflictos que la provincia mantiene con el pueblo mapuche, el senador respondió. -No hay conflictos, solo diferencias por temas puntuales. Consideró que los temas centrales del gobierno se articulan con los organismos del pueblo mapuche. Y que no hay que confundir comunidades con grupos que no son mapuche.