Para ATECH “fue una falta de respeto la falta de propuestas en paritarias”

Daniel Murphy, el secretario general de ATECH en diálogo con LU4 Nacional Patagonia lamentò que no haya novedades en la reunión paritaria mantenida con el nuevo ministro de Educación José María Grazzini, en este marco aseguró que se evalúa profundizar el plan de lucha.

“Lo vamos a estar resumiendo esta semana en las asambleas porque todo depende de que haya una propuesta del gobierno o no, si hubiera una respuesta que merezca ser escuchada nosotros la llevamos a consulta y veremos la reacción de compañeras y compañeros si esto no se produce vamos a convocar a una marcha provincial con una convocatoria mayor a las que venimos realizando, a la altura de las dificultades que estos salarios representan ante la inflación”, sostuvo Murphy.

Para ATECH, el gobierno llegó a la reunión con un 2 por ciento más y una fecha distinta de pago. “Por ahora , modificamos el reclamo los 100 mil pesos para un salario inicial, un cargo testigo de 20 horas cátedra, el gobierno no llegó a la mesa con una propuesta, no es la primera vez wue pasa pero supera la paciencia que puedan tener los compañeros. La propuesta fue cambiar la fecha de pago para el 7 de agosto, no dijeron que cambiaban el porcentaje de 15%, un 5% que llegaría con el sueldo de julio son 1900 pesos en el salario básico, un 7 por ciento no sería una diferencia significativa- Es lo mismo presentado anteriormente, ahora nos dicen que pasado mañana llegan nuevas propuestas, esperemos que no sea una trampa como la recreación de un ítem como presentismo o cosas por el estilo que no son aceptables p0orque no son una solución”.