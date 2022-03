Papu Gomez es baja para la doble fecha

Por Agustin Domper

La Selección Argentina pierde al Papu Gómez para las Eliminatorias. El mediocampista ofensivo no está plenamente recuperado de su lesión y la decisión es que permanezca en España trabajando en su rehabilitación.

Su compañero de Sevilla Marcos Acuña tampoco será convocado por Lionel Scaloni para la última doble fecha de Eliminatorias, fruto de un desgarro que sufrió ante Rayo Vallecano, el pasado domingo. La lesión que sufrió el Huevo en el isquiotibial izquierdo lo marginará de la convocatoria y, al igual que Gómez, buscará rehabilitarse para no sufrir inconvenientes a futuro que puedan complicar sus actuaciones de cara a Qatar.

De esta manera, la estimación es que el DT de la Celeste y Blanca pueda contar con Montiel, Foyth, Otamendi y Dybala. Por su parte, Angel Di Maria viajaría igual aunque no estaría contra la Vinotinto en la Bombonera. Nico Domínguez directamente no fue convocado porque no se recupera para la fecha de los compromisos.

Los cuatro futbolistas suspendidos de la Selección Argentina, en la lista preliminar

Emiliano Martínez, Cristian Romero, Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso fueron reservados por Lionel Scaloni a pesar de que fueron sancionados por FIFA por el Argentina-Brasil del año pasado. Desde AFA explican que tiene que ver con que el fallo todavía no está firme, pero a la vez reconocen que lo más probable es que sean parte de los recortados para la nómina final.