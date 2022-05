Panozzo Galmarello: "Estamos esperando que nos manden el borrador"

Ariel Panozzo Galmarello de FECIER se refirió hoy en Cadenas de Valor al trabajo conjunto que se encuentran realizando privados y públicos de cara a la nueva Ley Citrícola.

Panozzo Galmarello destacó: "Tuvimos la quinta mesa citrícola que se ha formado con la provincia". Al referirse a la actualización del texto de la Ley, manifestó: "Han cambiado muchas cosas y hay algunas cuestiones que hay que modificar y estamos esperando que la provincia nos mande el borrador en el que están trabajando".

Respecto a la situación actual del sector, dijo: "desde la Federación del Citrus pudimos articular y acompañar al productor y sostener el plan del monitoreo"; y destacó: "A nivel nacional Entre Ríos es la que mas monitorea".

Respecto a la situación climática y a la sequía que tuvo la provincia a inicios de este año y a las grandes lluvias de este último tiempo, Panozzo Galmarello dijo: "Con todo esto de la sequía y hoy con grandes lluvias, sabemos que el productor hace su trabajo en sus chacras y hoy se pueden conseguir los productos necesarios para que las plagas no avancen".

Mas tarde, al referirse a la situación de escases de gasoil, manifestó: "es una odisea conseguir combustible. Estamos en plena cosecha y por ahí no se puede cosechar porque no se pueden mover los camiones porque no hay combustible".

Por último, enfatizó: "realmente estamos haciendo locuras, estamos haciendo lo imposible y hay productores que no están pudiendo levantar sus cosechas porque no se consigue gasoil".