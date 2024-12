Panorama en castellano

-El presidente Milei fue invitado a la asunción de Donald

Trump

-El gobierno venezolano confirma que detuvo a un gendarme

argentino al que acusa de espionaje

-Según cifras oficiales, la economía argentina volvió a

crecer

-Brasil: ex compañero de fórmula de Bolsonaro, detenido por

intento de golpe de Estado

-Científicos alertan por desprendimiento de un gigantesco

iceberg antártico

-Deportes: se entregan los premios The Best y Lionel Messi es nuevamente candidato.