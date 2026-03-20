Panorama económico: “La economía es fundamentalmente expectativa” 

El economista y empresario Gustavo Lazzari analizó el escenario económico actual y destacó el rol central de las expectativas en la dinámica de la actividad.

En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Primer Round, sostuvo que las decisiones económicas —tanto individuales como empresariales— se basan en la relación entre costos y beneficios.

“Esa mini acción es una acción de expectativa”, explicó, al ejemplificar cómo se toman decisiones cotidianas.

En ese marco, retomó los dichos del ministro Luis Caputo sobre la inflación mayorista y subrayó la importancia de la confianza en el funcionamiento de la economía. “Si todos queremos que esto se caiga, se cae”, afirmó.

Lazzari describió además un panorama diverso entre empresarios, a partir de distintas reuniones que mantuvo recientemente. Detalló que conviven distintas realidades dentro del entramado productivo.

Por último, el economista se refirió a la etapa actual como un proceso de cambio y destacó la importancia de acompañar el contexto con herramientas que impulsen la actividad y consoliden la recuperación.