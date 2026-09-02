ENTREVISTA A SOL SOLDANO

02/09/2026

Pánico Escénico: una especialista da herramientas para atenuar este tipo de situaciones

La especialista en Comunicación Sol Soldano conversó con el equipo de Korol en el Aire en Radio Nacional sobre el pánico escénico y el entremiento que requiere resolver bien estas situaciones.

"Todos tenemos alguna experiencia, desde mínima a mayor, de pánico escénico. Hay que despatalogizarlo, hay que entender que somos seres humanos y que la mirada del otro nos importa. Hay gente que le pasa cuando habla en público, tiene que tocar un instrumento, o si están por hacer un deporte", mencionó.

Soldano explicó algunas herramientas que sirven a la hora de tener que dar alguna demostración ante otros: "Las técnicas teatrales ayudan mucho, también la respiración. Las respiraciones conscientes y que toman un tiempo para exhalar, ayudan".

 

 

 