Pancho Ibáñez: "El radioescucha y el televidente son dos cosas distintas, son dos mundos diferentes"

El reconocido locutor y conductor de radio y televisión conversó con Adrián Korol por Radio Nacional en el Día del Locutor reflexionó sobre su larga carrera y la importancia de cada medio.

"Cuando me felicitan por la voz, yo a esa persona le explico que no es necesario, porque es como felicitar a alguien por el color del pelo. O porque alguien es alto. Sí es bueno hacerlo cuando se logra comunicar un mensaje o alguna emoción", expresó. "Nunca puse voz de locutor, uno debe poner la que usa en su casa", agregó.

Ibáñez diferenció a la radio de la televisión: "Son dos cosas cosas totalemnte distintas, como lo son el radioescucha y el televidente. Cuando uno escucha, pone atención, las personas miran televisión. El oyente de radio es un fiel oyente. Son dos mundos distintos".