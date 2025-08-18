Panam estrenó en "Soy Nacional" una canción por el Día del Niño

Sandra Mihanovich decidió homenajear a las niñas y niños en su día con una invitada especial: Laura Franco.

Sandra la definió como “la prueba fehaciente de que, cuando se pone la energía en algo que se quiere, puede lograrse”.

Con 25 años de trayectoria dedicada al público infantil, “Panam” contó cómo hizo para convertirse “en lo que es para los chicos” y estrenó su canción “Mi colibrí”.

También, fueron parte del programa Soy Nacional, Fernando Rossini y Simón Marziali que, con su “Ritual de agosto”, buscan unir tradición y futuro del folclore argentino.