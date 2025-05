PAMI: el Gobierno anunció la modificación del método de reparto de pañales

El vocero presidencial Manuel Adorni denunció al “lobby empresario que atenta contra adultos mayores” por el negocio para distribuir pañales: “Se va a quitar a todos los intermediarios y se van a proveer los pañales a domicilio, para evitar que algún vivo quiera vender los productos en Marketplace; porque no solo robaban comida a los pobres, sino que también los pañales de los adultos mayores”.

Según Adorni, la información que circuló hasta el momento es “errónea y maliciosa”. “El PAMI estableció una nueva entrega de pañales a domicilio a adultos mayores que generara un ahorro de cinco millones de pesos por año. Este sistema fue por licitación pública y por el que se van a quitar a todos los intermediarios”, prosiguió el vocero.

“Es increíble lo que pasaba en la Argentina. Un conjunto de empresas del sector firmaron un acuerdo en el que de manera coordinar se comprometieron a no participar del proceso. Increíblemente, ahora en el país el lobby empresario atenta ahora contra los adulto mayores”, agregó Adorni. El funcionario aseguró que se adecuaron los registros según las normas establecidas por la Anmat donde trabajaron médicos y prestadores de salud.

“A los empresarios prebendarios que hacían acuerdos con la vieja política para lucrar con las necesidades de la gente sepan que eso se terminó”, apuntó Adorni.

El PAMI adjudicó la distribución nacional de pañales para adultos a la empresa Urbano Express S.A., en una licitación que reconfigura uno de los contratos más importantes de ese organismo. Al ser consultado si la licitación no había estado direccionada, Adorni aseguró que “este Gobierno no lo hace”. “La empresa garantiza dentro de la licitación que va a cumplir con los plazos y con todo lo que el pliego exige. No hay licitaciones direccionadas, menos aún acá cuando efectivamente lo que se amplió son las especificaciones técnicas, por lo que más empresas podrían participar a pesar de los atentados que hacen algunos contra la libertad de competencia”, dijo el vocero.

“Habría que preguntarles a ellos porque parece que hay mucha gente ofendida cuando hacés las cosas bien porque se les terminan los sobreprecios o los curros”, apuntó.