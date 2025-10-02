PAMI deberá entregar medicamentos gratis a jubilados y pensionados de CABA

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la abogada especialista en temas previsionales sobre los alcances de la medida cautelar que beneficiará “a 480 mil afiliados al PAMI en la Ciudad de Buenos Aires”.

Florencia Markarian explicó que la resolución del Juzgado Federal Nº 2 suspende la aplicación de las disposiciones que habían recortado la cobertura total dentro del programa “Vivir Mejor”, que garantiza el acceso a remedios esenciales para adultos mayores.

La letrada consideró que la decisión judicial “es una gran ayuda´, rige para los afiliados al PAMI en CABA” y restablece el beneficio del 100% de cobertura en la compra de medicamentos.

El reclamo fue iniciado por el Centro de Jubilados VDP 27 de Abril junto a beneficiarios afectados, con el acompañamiento del senador nacional Mariano Recalde.

La decisión de la Justicia porteña se suma a fallos similares dictados en Tucumán, Córdoba, Mendoza y la provincia de Buenos Aires.