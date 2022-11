Pamela De Battista: "El deseo ocupa un lugar protagónico en mi escritura"

La escritora Pamela De Battista contó cómo es Envuélveme, su primera novela, publicada por la Editorial Palo Santo. "Sandro, Valeria Lynch, Titanic... son influencias que están y lo cursi es un material que sirve. El título es por La extraña dama de Valeria Lynch. Tomo con humor lo dramático", dijo De Battista. En la contratapa, el escritor y editor Sebastián González escribió que Envuélveme es "una novela que va del existencialismo a lo onírico, pasando por lo kitsch y por el amor, siempre: cursi y necesario".

"El deseo ocupa un lugar protagónico en mi escritura. Si no hay deseo, no escribo", dijo Pamela De Battista y agregó: "Pescetti dice algo que me encanta y es que para escribir hay que dimensionar que ésta es la única vida que tenemos y entonces entender que si escribimos, por ejemplo, sobre el amor, ese amor tiene que ser contado dimensionando que ésta es nuestra única vida. Escribir desde ahí está bueno".

En esta nota, Pamela De Battista también se refirió a su experiencia como coordinadora de talleres de escritura. Nos leemos, nos escribimos es una antología producto de un taller que realizó al ser convocada por el área de Género y Diversidad de la Municipalidad de Gualeguaychú destinado a referentas y militantes sociales de los barrios de la ciudad. "Al igual que la experiencia en Sedronar, fueron talleres intensos e intensivos. La literatura no es para unos pocos elegidos ni para quienes tiene la posibilidad de estudiar una carrera o comprar libros. La poesía puede ser leída y escrita por todes. Si tenemos el deseo, la poesía es de todes", dijo Pamela De Battista.