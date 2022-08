Palpalá: agredieron a un árbitro en un torneo barrial

Daniel Fernández, arbitro agredido el fin de semana pasado, expresó que "El sábado habían 4 partidos en la liga de veteranos de Palpalá, y en el primer partido se dio un hecho de agresión entre dos jugadores en medio del partido, y yo traté de hablar con los responsables no pude, saque tarjeta roja y en un descuido sentí un golpe, luego patada, trompadas y demás. Yo tuve el llamado del presidente de la Liga pero nada más, lamentablemente es moneda corriente porque no es la primera vez que ocurre, y las autoridades no hicieron nada, la otra vez tuvieron una reunión pero nada más y es una falta de respeto porque no hay una solución de fondo".

DESCARGAR