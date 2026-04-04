Paloma Massei y Mariano Delgado nos presentaron canciones en vivo en “Soy Nacional”

En su programa número 432, la cantante y conductora recibió la visita, desde La Plata, de la talentosa cantante y el gran guitarrista, quienes le pusieron música al programa.

Ambos, junto a Pilin Massei, padre de Paloma, van a presentar “un repertorio popular” el 11 de abril a las 21 horas en La Salamanca, de la ciudad bonaerense.

También, Sandra Mihanovich conversó con el locutor y periodista musical Víctor Pintos sobre su reciente libro “66 historias que merecen ser contadas”.

Con prólogo de León Gieco, el trabajo reúne vivencias, anécdotas, episodios o comentarios vinculados a canciones.

“Lo que está en el libro es parte de la data que estoy empezando a revisitar. Ahora que estoy con tiempo, estoy con ganas de reencontrarme con los libros que leí y que no leí adecuadamente; las películas que vi y que no vi adecuadamente; los discos que escuché y que no escuché adecuadamente”. “Es un libro con capítulos muy cortitos; pensado para mí viviendo en Buenos Aires, que se puede abrir en cualquier lado y se entiende porque son historias de canciones que conocemos todos”, resumió .

Por otro lado, “Soy Nacional” recordó a Lucho González, fallecido el 28 de marzo, “un músico entrañable, todos los queríamos, eximio guitarrista”, dijo Sandra sobre él.