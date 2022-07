Las Mafiosas arrancaron otra semana con todo preguntándole a sus oyentas si paja sí o no en #SePikó. Adivinen si no ganó abrumadoramente el sí... Además Luciana Peker entrevistó al economista Martín Kalos para entender qué pasa con los cambios en el Ministerio de Economía luego de un fin de semana en el que renunció Martín Guzman y antes de que asuma formalmente el cargo Silvina Batakis. Por otro lado, Vero Lorca tiró a la #ZanjaAbierta a Arjona y su canción "Dime que no".

Las Mafiosas con Luciana Peker, Vero Lorca y María Sztajnszrajber, lunes y jueves de 12 a 13hs

Seguinos

Twitter/NacionalRock937

Facebook/NacionalRock937

Youtube/NacionalRock937

Instagram/NacionalRock937

Spotify/NacionalRock937