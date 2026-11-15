Países Bajos autorizó la creación de embriones humanos exclusivamente para investigar

La iniciativa, impulsada por los partidos liberal progresista D66 y liberal conservador VVD, modifica de esta forma la legislación neerlandesa que hasta ahora solo permitía investigar con embriones sobrantes de tratamientos de fecundación in vitro (FIV).

Según explicaron, el problema con ese marco era que ese material ya se encontraba en una fase de desarrollo demasiado avanzada para estudiar los primeros momentos tras la fecundación e impedía a los investigadores acceder a la información más temprana y crítica del proceso de gestación embrionaria.

Una norma polémica

La nueva disposición alcanzó en el Senado 38 votos a favor y 35 en contra, dejando entrever el fuerte debate que originó desde su presentación. Quienes se oponían plantearon sobre todo un fundamento ético, argumentando que la creación de vida humana con fines experimentales resulta inadmisible. Frente a esto, se aclaró que la nueva ley no concede a los investigadores permiso ilimitado para realizar experimentos y que los embriones destinados a la investigación pueden conservarse durante un máximo de 14 días. Asimismo, se destacó que durante ese tiempo no podrán implantarse en el útero de una mujer.

En este sentido, aquellas voces del campo científico que más defienden la medida aseguran que no se trata de una legalización de la clonación reproductiva ni la modificación clínica de la línea germinal, que consiste en alterar el material genético de tal forma que pueda ser heredado por las generaciones futuras.

La aprobación convierte al Estado neerlandés en uno de los estados europeos con regulación más permisiva en esta materia, alineándose con Reino Unido, Bélgica, Suecia y Finlandia. En el extremo opuesto se ubican Alemania, Italia y Austria, donde las restricciones en esta materia son considerablemente más estrictas.