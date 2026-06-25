Pago de deuda a bonistas: para Lazzari, “esos capítulos hay que cerrarlos”

Así lo consideró el economista Gustavo Lazzari en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional al ser consultado sobre el pago de la deuda con los bonistas extranjeros aprobado este miércoles por Diputados.

En otro oden, Lazzari consideró que “la heterogeneidad es normal e inevitable pero no por eso menos preocupante” y que “hay sectores a los que les afectó menos y otros que la pasan mal”

“Ahí es donde uno debería poner el foco y ver la viabilidad de cada uno”, sostuvo, al tiempo que explicó que esto es producto de “una economía abierta, que trasciende la estabilidad espero que no tengamos un cimbronazo electoral en términos de inestabilidad preelectoral”.

Para el economista, “el gobierno apuesta a la espontaneidad, que está bien, pero para mí falta una norma adicional, hay que hacer un retoquecito”.

“Algunas cosas son propias del modelo, pero mucho es por herencia; mucha deuda que tomaste es para pagar la anterior”, concluyó.

Así lo consideró el economista Gustavo Lazzari en diálogo con Nico Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional al ser consultado sobre el pago de la deuda con los bonistas extranjeros aprobado este miércoles por Diputados.

En otro oden, Lazzari consideró que “la heterogeneidad es normal e inevitable pero no por eso menos preocupante” y que “hay sectores a los que les afectó menos y otros que la pasan mal”

“Ahí es donde uno debería poner el foco y ver la viabilidad de cada uno”, sostuvo, al tiempo que explicó que esto es producto de “una economía abierta, que trasciende la estabilidad espero que no tengamos un cimbronazo electoral en términos de inestabilidad preelectoral”.

Para el economista, “el gobierno apuesta a la espontaneidad, que está bien, pero para mí falta una norma adicional, hay que hacer un retoquecito”.

“Algunas cosas son propias del modelo, pero mucho es por herencia; mucha deuda que tomaste es para pagar la anterior”, concluyó.

Yacoy en el programa Primer Round de Radio Nacional al ser consultado sobre el pago de la deuda con los bonistas extranjeros aprobado este miércoles por Diputados.

En otro oden, Lazzari consideró que “la heterogeneidad es normal e inevitable pero no por eso menos preocupante” y que “hay sectores a los que les afectó menos y otros que la pasan mal”

“Ahí es donde uno debería poner el foco y ver la viabilidad de cada uno”, sostuvo, al tiempo que explicó que esto es producto de “una economía abierta, que trasciende la estabilidad espero que no tengamos un cimbronazo electoral en términos de inestabilidad preelectoral”.

Para el economista, “el gobierno apuesta a la espontaneidad, que está bien, pero para mí falta una norma adicional, hay que hacer un retoquecito”.

“Algunas cosas son propias del modelo, pero mucho es por herencia; mucha deuda que tomaste es para pagar la anterior”, concluyó.