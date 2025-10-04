Paella y tortilla en "El Patio de Comidas" de Amnesia, en una jornada con acento español

El programa Amnesia, conducido por Pablo Valente junto a Nabila Jatib, Damián Zárate y Ale Rodríguez Bodart, recibió la visita de José Saracho y Carlos Rodríguez, referentes del Centro Vasco Francés y del restaurante Español de Buenos Aires. Entre aromas de tortilla y paella recién hecha, compartieron historias familiares, anécdotas de cocina y detalles de la tradición gastronómica española en la Argentina.

Además, se habló de la Semana del Cine, que hasta el 8 de octubre ofrece entradas a $4000 en salas 2D y 3D de todo el país. Entre los estrenos destacados figuran Miss Carbón, la nueva película de Agustina Macri protagonizada por Lux Pascal, y la reposición de clásicos como Amores perros y Avatar: El camino del agua.