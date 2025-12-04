Paco Almeida: técnicas simples, recetas caseras y una mirada tierna sobre el oficio

En Amnesia, Pablo Valente conversó con el reconocido chef Paco Almeida, una de las figuras más queridas de la cocina argentina por su manera clara, cercana y desmitificadora de enseñar. Entre risas y anécdotas con Manu, Bodart y todo el equipo, Almeida repasó la esencia de su trabajo: bajar la cocina a tierra, recuperar la intuición y animarse al error como parte del aprendizaje.

“La cocina es arte y servicio —contó—. Y mi objetivo es que cualquiera pueda replicar en su casa lo que ve en mis videos”. Desde medialunas hasta sándwiches de miga caseros, pasando por truchones patagónicos en air fryer, Almeida defendió la simpleza, el disfrute y la importancia de conocer los tiempos correctos de cada especia para potenciar sabores.

Habló también sobre modas gastronómicas, sobre el retorno del cocinar en casa y sobre su fanatismo por Tool, Korn y P.O.D. para entrenar o para encarar largas jornadas de trabajo. Actualmente, Paco transmite todos los días a las 15 desde República Z junto a Jimena Monteverde, Renzo Berecoechea y Natalu, mientras sigue produciendo contenido para redes y participando en eventos y capacitaciones.