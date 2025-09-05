Pacífica brilló en Fulgor con canciones y anécdotas de su recorrido internacional

El exitoso dúo argentino Pacífica, integrado por Inés Adam y Martina Nintzel, pasó por Fulgor, el programa de Cecilia Elia en Nacional Rock.

En una charla fresca y cercana, las artistas contaron detalles de su meteórico ascenso en la escena musical porteña y de su recorrido por escenarios de distintas partes del mundo.

Además, aprovecharon la visita para tocar en vivo un par de sus canciones, regalando a la audiencia la intimidad de su sonido y la fuerza de su propuesta artística.