Pablo Yedlin: "Hemos tenido la pandemia y es algo que es real"

Con las votaciones concluidas, el senador electo por el Frente de Todos, Pablo Yedlin, dijo que el oficialismo se vio perjudicado por la pandemia, lo que incidió en algunos objetivos que no se pudieron cumplir. “El mensaje es un mensaje de que la gente ha entendido que estos dos años de peronismo no han sido lo que esperaban de nosotros. Obviamente hemos tenido la pandemia y es una excusa que es real. Así y todo los oficialismo del mundo han pagado el precio político, creo que es eso básicamente. Si ustedes me preguntan, creo que el oficialismo en la Argentina ha hecho grandes cosas durante la pandemia, ha sostenido la vida de los argentinos en la medida que se van viendo números más claros, los índices de mortalidad y las comparaciones muestran cada vez mejor a la Argentina en este resultado. Hoy ya somos de los países que mejor vacunan en el mundo, pero la gente ha estado encerrada , han cerrado su actividad, los chicos no han ido al colegio, han tenido miedo, han muerto casi 120 mil argentinos; es obvio que esto tenga un precio político a pagar y todos los oficialismo lo hemos sentido y está bien que esto sea así, de esto se trata la democracia. Ahora, esto pasó, mañana pasó y con los resultados tenemos que seguir trabajando para poner a la Argentina y a la economía de pie”, señaló Yedlin.

