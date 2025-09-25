Pablo Valente lanzó el reto: la pelea del año en Amnesia

En Amnesia (Radio Nacional), conducido por Pablo Valente junto a Nabila Jatib, Manuel Campimayer, Damián Zárate y Ale Rodríguez Bodart, se vivió un programa distinto: Valente anunció un desafío a su compañero Campimayer, al que bautizó como “la pelea del año”. El combate, previsto para la primera semana de noviembre, será a cinco rounds de dos minutos, con guantes de 16 onzas y protección completa.

El anuncio se dio en una charla con Martín Gadea, tres veces campeón mundial y entrenador de artes marciales, quien destacó la importancia del proceso de entrenamiento, la disciplina y el aprendizaje en las artes marciales, más allá de la competencia.

Entre humor, picante y motivación, Amnesia convirtió el estudio en un ring simbólico donde se cruzaron historias de esfuerzo, miedo y superación.