Pablo Semán: "Siempre la crisis que uno vive es la peor"

El sociólogo y co-autor del libro 'Está entre nosotros', habló en Causa Pendiente sobre la actualidad del país y la comparación con la crisis del 2001, la cual fue desarrollada en la primer hora del programa a través del informe habitual de cada programa.

"No creo que esta crisis no tenga comparación con la de 2001. Probablemente en algún grado sea peor porque es sobre llovido, mojado. Aquella fue una crisis tremenda y esta es un crisis tremenda, tienen características diferentes. Estamos volviendo a cosas si peores del 2001 porque vamos a salir con niveles de pobreza mayores y con decepciones políticas mayores", destacó.

Por otro lado, señaló como la renovación del padrón afecta esto, asegurando que "el padrón electoral tiende a ser cada vez más mayoritariamente juvenil y esa gente que nació después de 2001, solo puede tener experiencia a través de segundas o terceras personas, no es de mano propia, y siempre la crisis que uno vive es la peor. Yo no minimizaría ni las quejas, ni los motivos críticos, ni el dimensionamiento de las crisis que hacen nuestros contemporáneos".

Por último, extendió el debate al abrir el interrogante de ¿A dónde va esta derecha?. "Ahora hay una etapa de desgaste que es lógica para cualquier gobierno y para cualquier Estado. Veo un tipo que si puede ser que sea pragmático porque su formación de alianzas para gobernar parece pluralistas pero su radicalidad política no hace ninguna concesión, él trata de alinear permanentemente sus medios y sus tácticas con su objetivo estratégico, y en ese contexto yo veo mucha pero mucha improvisación, no me imaginaba tanta improvisación. Porque para desarmar el Estado necesitas un equipo de personal de Estado y no tienen siquiera ese personal. Creo que no saben donde se están moviendo".