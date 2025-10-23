Pablo Quirno reemplazará a Gerardo Werthein en la Cancillería

Así lo informó la Oficina del Presidente, que agradeció los servicios prestados a Werthein y por haber sido una parte instrumental, junto al Ministerio de Economía y a la Embajada argentina en Washington, del mayor acuerdo bilateral de la historia del país con los Estados Unidos.

En su reemplazo, el nuevo Canciller será Pablo Quirno, actual Secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino, indicó.

Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente @JMilei por la confianza y al Ministro @LuisCaputoAR por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!

🇦🇷🇦🇷🇦🇷 https://t.co/zQAwAJwNQQ — Pablo Quirno (@pabloquirno) October 23, 2025

De esta forma, añadió, el Presidente profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno.

Quirno pondrá foco en "abrir la Argentina al mundo", trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos.

Además, aseguró Presidencia, el nuevo canciller continuará construyendo las alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente.

Y seguirá impulsando “la batalla cultural que lidera el Presidente Milei, tanto en el país como a nivel global, en defensa de los valores occidentales y de las ideas de la libertad”, concluyó.