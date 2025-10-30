Pablo Quirno: “Para el Gobierno es principal prioridad recuperar la credibilidad de Argentina"

El exsecretario de Finanzas y flamante canciller, Pablo Quirno, señaló hoy que el país no tiene un problema de cantidad de deuda, sino de credibilidad y de acceso a mercado"

El funcionario expuso en el marco del análisis del proyecto de Presupuesto 2026 en la comisión homónima de la Cámara de Diputados.

“En los últimos 21 meses se limpiaron los 61 millones de dólares equivalentes que teníamos en el Banco Central y se capitalizó en reservas con el programa con el FMI firmado en abril de 2025”, resumió.

Para Quirno, “es un programa "absolutamente inédito", ya qu el país "tuvo 23 programas con el Fondo y no cumplió absolutamente ninguno".

"Argentina tiene una batalla de credibilidad muy grande dado los desmanejos que han ocurrido a nivel de déficit fiscal, lo que ha llevado a que Argentina todavía no tenga acceso a los mercados internacionales", insistió.

Para el Gobierno "es principal prioridad recuperar la credibilidad de Argentina y honrar las obligaciones es una parte muy importante para esto”.

"Gracias a los resultados ocurridos el domingo pasado –a nivel electoral- el valor de mercado de nuestros activos ha subido significativamente", cerró.