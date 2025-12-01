Pablo Novak y un tributo sentido a su padre Chico Novarro

El actor, cantante y músico Pablo Novak visitó el estudio de Radio Nacional y presentó su espectáculo Pablo Canta De Chico, un tributo sentido e íntimo a su padre, Chico Novarro, que combina melodías clásicas con recuerdos personales, en una experiencia única de música y memoria.

Entre canción y canción, Novak dialogó con el equipo de Ramos generales y destacó que cantar las canciones de su padre —aquellas que marcaron la historia de la música popular argentina— le permite recuperar recuerdos, emociones y compartir con el público una historia de vida sostenida en melodías, ternura y legado artístico.

El espectáculo recorre clásicos como Algo contigo, Cuenta conmigo, Un sábado más y Carta de un león a otro, entre otras piezas emblemáticas del repertorio de Chico Novarro. "Fue difícil elegir 20 canciones entre 900", afirmó Novak.

En ese recorrido, Novak mezcla la interpretación musical con relatos íntimos que evocan la convivencia, la infancia y los momentos compartidos, haciendo del show una experiencia cálida, emocional y cercana.

Acompañado por el pianista Daniel Vilá, Novak apuesta a un formato reducido —muchas veces en clubes de jazz o salas pequeñas— que potencia la intimidad del homenaje y permite que el público viva un vínculo directo con la música y la memoria.

"Mi viejo era muy inquieto y dúctil, trabajó como actor y era muy gracioso", recordó Novak.

De esta forma, “Pablo Canta De Chico” no es un recital común: es una conversación musical, un espacio para rememorar y emocionar, donde cada canción abre una puerta al pasado y al afecto familiar.