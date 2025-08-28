Pablo Nadalez, el cordobés que corrió 145 kilómetros en 21 horas y fue top 20 en una mítica carrera a nivel mundial

El profesor de Educación Física y corredor en diálogo con Hugo Macchiavelli y equipo contó en Radio Nacional cómo logró superar la TDS del UTMB Mont-Blanc, una de las carreras de montaña más exigentes y reconocidas del mundo y que sintió quedar dentro del Top-20 de dicho desafío. El cordobés, oriundo de la localidad de Almafuerte, completó 145 kilómetros con 9.000 metros de desnivel positivo en un tiempo de 21 horas, 22 minutos y 59 segundos, ubicándose en el 17º puesto.

"Esta carrera es la competencia más importante a nivel mundial que tenemos los amateurs para participar. Todo el recorrido es muy duro, pero lo peor fue en el km 120, donde uno hace una subida extremedamente dura en su inclinación. Aunque es muy corta la subida es por el cansancio, yo perdí dos lugares allí", contó.

Nadalez contó que cuando hay bajones en la carrera es una buena herramienta "seguir a otro corredor", uno trata una meta más cortita y se sobrelleva el momento. Durante la carrera "básicamente la dieta es líquida" y eso permite no tener que digerir durante la competencia.

"Entreno desde hace 18 años y arranqué con carreras de 30 o 40 km y me prepato todo el año. En promedio semanal debo estar entre las 15 y las 18 horas de entrenamientos, aunque hay semanas que hago 25 horas a la semana", explicó.